Nokia E1 Android akıllı telefonun özellikleri sızdırıldı

HMD Global, Nokia markalı akıllı telefonları üretecek ve telefonlar hakkında daha çok bilgi ve sızıntılar gelmeye başladı. Yeni gelen bilgiler, Nokia E1 adında giriş seviyesi Android akıllı telefon hakkında oldu.

Yeni gelen sızıntılar, telefonun özellikleri hakkında daha çok bilgi edinmemizi sağladı. Buna göre Nokia E1, Adreno 308 ile birlikte 1.4 GHz Dört çekirdekli Snapdragon 425 CPU ile güçlendirilecek. Telefonda, 2 GB RAM, 16 GB dahili bellek olacak ancak bir microSD yuvası olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

5.2 veya 5.3 inç ekrana sahip olacak telefonun ekran çözünürlüğü 720p olacak ancak, bu özellik de hala net değil. 13 MP arka kamera, 5 MP'lik ön kamera telefonun kamera bölümünde yer alacak.

Nokia markalı beş Android telefon tanıtılması bekleniyor ve Nokia E1 ve Nokia D1C bunlardan sadece ikisi. Bu telefonların 2017 Şubat ayı sonunda MWC etkinliğinde ortaya çıkması bekleniyor.