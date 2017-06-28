Nokia 3 ve Nokia 5 Türkiye'de resmen satışta!

Telefon sektörüne geri dönüş yapan Nokia'nın akıllı telefonlarından Nokia 3 ve Nokia 5 n11.com’da satışa açıldı. Android 7.0 işletim sistemi ile gelen telefonlar ergonomik metal tasarım, sezgisel parmak izi güvenliği, güneş ışığında bile mükemmel fotoğraflar çeken ve hareket halindeyken otomatik olarak odaklanan ön ve arka kameralarıyla dikkat çekiyor.

5 inç IPS polarize ekrana sahip olan Nokia 3, daha az yansımayla, parlak güneş ışığında dahi rakipsiz görünürlük ve net bir deneyim sunuyor. 8MP geniş açılı ön ve arka kameraları, kompakt ve zarif formuyla birinci sınıf akıllı telefon deneyimi yaşatıyor.

Gümüş beyaz, mat siyah, mavi ve bakır beyaz olmak üzere dört farklı renk seçeneği bulunan Nokia 3, 999 TL’den n11.com’da satışa sunuluyor.

Nokia 5, 5,2 inç HD ekran ve Android 7.1.1 Nougat ile geliyor. Arkadaki 13 megapiksellik kamera güneş ışığında ve düşük ışıkta mükemmel görüntü vadederken, önde 84 derece geniş açılı 8 megapiksel kamera selfielere daha fazla sahne özelliği sunuyor. 3000 mAh’lik dahili batarya ile gelen cihaz n11.com’da 1.299 TL’den satışta.