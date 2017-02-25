Note7 özelliği Galaxy S7'ye geldi!

Samsung, IRIS tarayıcısı ile güvenliği üst seviyeye çıkardığı Galaxy Note7 modelinde Secure Folder yani güvenli dosya adını verdiği özelliği kullanıma sunmuştu. Secure Folder ile kullanıcılar diledikleri her şeyi Samsung Knox güvenliği ile şifreleyebiliyordu. Bu özellik şimdi de Galaxy S7 ve Galaxy S7 edge cihazlarına geldi.

Secure Folder; kullanıcıların önemli notlarını, resimlerini, uygulamalarını, kişilerini veya belgelerini saklayabileceği bir alan oluşturuyor. Güvenli klasörde depolanan dosyalara yalnızca PIN, desen, şifre veya biyometrik kimlik doğrulaması aracılığıyla erişilebilir.

Secure Folder ayrıca bulut tabanlı yedeklemeyi ve geri yüklemeyi de destekliyor. Secure Folder özelliğini eğer Android 7.0 Nougat sürümüne sahip Galaxy S7 veya Galaxy S7 edge kullanıyorsanız Galaxy Apps üzerinden indirip, kullanmaya başlayabilirsiniz.