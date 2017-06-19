NSA, Github hesabı açtı!

Ulusal Güvenlik Ajansı, ABD istihbarat ajanslarının en etkili silahlarından biri. NSA kodları kırmak, düşmanlar hakkında bilgi toplamak ve ülkeyi dijital tehditlere karşı savunmak için dahice düzey kodlayıcılar ve matematikçiler kullanıyor.

Ancak NSA, karanlık ortamda çalışmayı her zaman tercih ediyor. Hatta, Snowden 2013'te NSA bilgilerini sızdırmış ve NSA'in gerçek yüzü kamuoyu tarafından farkedilmişti.

NSA'de çalıştığı yıllarda paranoyak derecesinde internette anonim olmayı tercih eden Snowden, birkaç yıl önce bir Twitter hesabı açmıştı. Bu Snowden'in ilk ve tek sosyal medya profili olarak tarihe geçmişti.

Şimdi ise NSA, Teknoloji Aktarım Programı (TTP) kapsamında bir Github hesabı açtı ve birkaç ilginç kod reposu paylaştı. NSA'in Github hesabında 32 farklı projeyi listeleniyor. Ancak bunlardan bazıları 'yakında sunulacak' ibarelerini taşıyor. Projelerin birçoğu da yeni değil ve bir süredir kullanılanıma sunulan eski kodlar.

NSA'in savunma ve istihbarat ortamlarından halka açılmak için uzun yolu var. NSA en iyi bildiği şeyi yani interneti kullanarak bunu gerçekleştirmek istiyor. NSA, Github aracılığıyla sanatçılarla etkileşim kurmak, imajını sanitize etmek ve potansiyel olarak yeteneği almak için mükemmel bir yol izlemeyi tercih etti. Bakalım NSA, Github sayesinde yeni keşifler yapacak mı?