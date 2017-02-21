Nvidia - AMD kavgası ölümle sonuçlandı!

Bildiğiniz üzere Nvidia ve AMD yıllardır oyunlar için ve profesyonel amaçlar için grafik kart üreten iki şirket olarak dikkat çekmekte ve bu iki firma da bu alanda liderler.

Nvidia ve AMD sürekli birbirlerine karşı büyük bir rekabet göstermekte olduklarından bu durum sıklıkla forumlara yansımakta hatta YouTube kanallarında da bu konuyla ilgili çok sayıda video bulabilirsiniz. Nvidia ve AMD’nin büyük hayranları bulunmakta mesela Nvidia fanı olan kişi, AMD fanı olan başka bir kişiye kinlenebiliyor ya da aynı şekilde tam tersi.

Bu durum şuana kadar hep forumlarda uzun sayfalarca süren tartışma konularından başka bir yerde yaşanmamıştı. Rusya’da gerçekleşen olaya kadar, bu olay büyük şaşkınlık yarattı ve AMD ile Nvidia kavgası ilk kez kanlı sonuçlandı. İki oyuncu, Nvidia’nın mı yoksa AMD’nin mi daha iyi grafik kart ürettiği konusunda tartışmaya başladılar.

Tartışma sırasında sarhoş olan oyunculardan biri, arkadaşının AMD’nin Nvidia’dan daha iyi olduğunu savunmaya devam etmesi üzerine bıçak darbeleriyle onu öldürdü. Bu inanması güç olayın ardından katil zanlısı, 9.5 yıl hapis cezasına çarpttırıldı.

Söz konusu konu ile ilgili Nvidia ve AMD cephesinden de ortamın yumuşatılmasını sağlayacak bazı açıklamalar bekleniyor.