Nvidia GeForce 378.78 yayınlandı

Nvidia, GeForce Game Ready sürücüsünün en son sürümü olan 378.78'i yayınladı. Peki, Nvidia GeForce 378.78 sürümü ile ne gibi yenilikler geliyor?

Nvidia GeForce 378.78 sürümü ile geçtiğimiz günlerde satışa sunulan GeForce GTX 1080 TI modeline destek sağlanıyor. Ayrıca oyun performansı ve DirectX 12'de performans artışı sağlanıyor. Sürüm notlarına göre Ashes of the Singularity, Tom Clancy's The Division, Hitman, Gears of War 4 ve Rise of The Tomb Raider oyunlarında ortalama %16'lık bir performans artışı söz konusu.

Konu performanstan açılmışken Vulkan API'larını destekleyen oyunlarda da gözle görünür bir performans iyileştirilmesinin yapıldığını belirtelim.

Bu güncelleştirme sayesinde, yeni çıkan Tom Clancy Ghost Recon Wildlands oyunu; HDR, Ansel, DSR ve Surround özelliklerini artık destekliyor.