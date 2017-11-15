OnePlus 5T tanıtım videosu

Geçen hafta yanlışlıkla akıllı telefonun kutu açılımı videosu yayınlayan bir YouTube kullanıcısı sayesinde OnePlus 5T'ye kapsamlı bir göz atmıştık. Video YouTube'dan çabucak çekilmesine rağmen, birileri kolayca kaldırılamayacak bir yere yüklemeyi başardı.

Tanıtımına bir gün kala OnePlus 5T akıllı telefonun bir tanıtım videosu daha YouTube'da yayınlandı. Maalesef, YouTube'da yayınlanan videonun anlatım dili İspanyolca'dır, ancak gerçekte söylenenlerden çok videoda gördüğümüz şey daha önemlidir.

OnePlus tarafından piyasaya sürülen önceki akıllı telefonlardan farklı olarak, 5T, çerçevesiz bir ekran ile birlikte geliyor. Videodan tespit edebildiğimiz başka bir şey, OnePlus 5T'nin Oreo değil de, Android 7.1.1 Nougat'la birlikte geliyor olması. Yine de, OnePlus 5T'nin önümüzdeki haftalarda Android 8.0'a güncelleneceğini güvenle varsayabiliriz.

Fiyat açısından, 6GB RAM ve 64GB dahili hafızaya sahip en ucuz OnePlus 5T'nin fiyatı 480 $, 8 / 128GB modelinin ise yaklaşık 540 $ olması bekleniyor. OnePlus 5T resmi olarak 16 Kasım'da açıklanacak ve önümüzdeki hafta satışa sunulması bekleniyor.