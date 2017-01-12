Ookla Speedtest uygulaması ile tarayıcısız hız testi yapın!

İnternette hız testi denilince akla ilk gelen uygulamalardan olan Ookla Speedtest, bildiğiniz gibi bir tarayıcı yardımı ile hız testini yapıyordu.

Bu hız testi sırasında çok düşük de olsa tarayıcının performansı, hız testini olumsuz etkileyebiliyordu. Ookla bugün Speedtest uygulamasını macOS platformu için yayınlayarak direkt olarak uygulama üzerinden stabil bir hız testi yapma seçeneğini kullanıcılara sunuyor.

Ücretsiz olarak Mac App Store'da yer alan uygulama; Menu Bar'da çalışıyor. Yani menü çubuğundan hızlı bir şekilde internetinizin hızını ölçebilirsiniz.