Ookla Speedtest uygulaması ile tarayıcısız hız testi yapın!

Hız testi denilince akla ilk gelen isim olan Ookla Speedtest, macOS platformuna geldi. Artık Mac'te tarayıcıya ihtiyaç duymadan hız testi yapabilirsiniz.

12/01/2017 12:30

İnternette hız testi denilince akla ilk gelen uygulamalardan olan Ookla Speedtest, bildiğiniz gibi bir tarayıcı yardımı ile hız testini yapıyordu.

Bu hız testi sırasında çok düşük de olsa tarayıcının performansı, hız testini olumsuz etkileyebiliyordu. Ookla bugün Speedtest uygulamasını macOS platformu için yayınlayarak direkt olarak uygulama üzerinden stabil bir hız testi yapma seçeneğini kullanıcılara sunuyor.

Ücretsiz olarak Mac App Store'da yer alan uygulama; Menu Bar'da çalışıyor. Yani menü çubuğundan hızlı bir şekilde internetinizin hızını ölçebilirsiniz.

Ookla Speedtest uygulamasını indirmek için tıklayın

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    Yazar: Ender Öztürk

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