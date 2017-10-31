Parlak tasarımı ile LG G7 (Video)

LG G6, bu yıl 18:9 en / boy oranında ekran ile gelen ilk telefon olmuştu. 2018 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürüleceği tahmin edilen LG G7'in, LG G6'ya kıyasla tasarım ve teknik özellikler bakımından geliştirilmiş olması bekleniyor . Concept Creator adlı bir YouTube kanalı LG G7'nin konsept tasarımını sergileyen bir video yükledi. Nihai tasarımı, hayal gücünün bir ürünü olduğundan konsept modeliyle aynı olmayacaktır.

LG G7 konsept modelinin arka yüzünün dokulu bir cam kasaya sahip görünüyor. Cihaz gümüş, açık mavi ve kırmızı renklerde gösteriliyor ve telefonun metalik bir çerçeveye sahip olduğu görülüyor. G6 gibi, LG G7'in konsept tasarımı da arka panelde yatay olarak düzenlenmiş çift arka kameralara sahip olduğunu gösteriyor.

Çift kamera ayarının altında bir parmak izi tarayıcı var. Telefonun alt tarafında USB-C bağlantı noktası bulunuyor. Telefonun üst tarafında 3.5mm ses çıkışı mevcut. Ayrıca, G7 markası arka panelin alt kısmında görülebilir. G7 konsept modelinin sol kenarında ses düğmeleri bulunuyor ve sağ tarafında Güç tuşu mevcut.

LG G7 konsept modelinin ön yüzü, ekran-vücut oranı G6'ya göre daha yüksek olan bir ekrana sahip olduğunu gösteriyor.

Söylentiler, LG G7'in Snapdragon 845 yongaseti tarafından çalıştırılacağını ve Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9+'dan önce tanıtılacağını iddia etti . Ayrıca, LG G7'nin Ocak 2018'in başlarında piyasaya çıkabileceği iddia ediliyor. Şirketin kendi AI asistanını LG G7 telefonunda tanıtması da bekleniyor.