Periscope'ta 360 derece video dönemi!

Canlı yayın uygulaması olan Periscope, aldığı son güncelleme ile artık 360 derece videoları desteklediğini duyurdu.

29/12/2016 10:40

Twitter'ın sahibi olduğu canlı yayın platformu Periscope, yeniliklerine hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Periscope'u Twitter uygulamasına entegre eden firma, şimdi de Periscope için 360 derece video desteğini sunduğunu açıkladı.

Artık, Periscope üzerinden 360 derece kamerası olan kullanıcılar, canlı yayınlarını 360 derece yapabilecek. İzleyenler de telefonlarını sensörleriyle veya masaüstünde izliyorsa mouse yardımı ile videoları 360 derece olarak gezebilecek. Oldukça eğlenceli olan 360 derece videoların ilk örneği ise dün Alex Pettitt kullanıcısı tarafından yayınlandı.

Periscope'ta 360 derece videonun nasıl göründüğünü merak ediyorsanız buradan 360 dereceli ilk Periscope yayınına ulaşabilirsiniz.

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    Yazar: Ender Öztürk

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