PES 2018 için yeni video yayınlandı!

Konami, E3 2017 etkinliği kapsamında sevilen futbol serisi PES 2018 için yeni video yayınladı. PES 2018'in oynanış dinamiklerini ön plana çıkaran video ile rakibi FIFA'ya adeta göz dağı veriliyor.

Eylül ayında PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One ve PC platformlarına gelecek olan PES 2018; “Efsanelerin Doğduğu Yer” sloganını kendine temel alan yeni oyun yeni özellikler, yeni oynanış şekilleri ile üst düzey oyun deneyimi ile sunacak.



PES 2018, son 10 yıldaki diğer PES oyunlarından çok daha fazla yenilik getirecek ve oyunun dokunulmadık hiçbir yanı kalmayacak.

Oyunun özünde oyuncuların sahadaki aksiyon üzerinde mutlak kontrol sahibi olmalarını sağlayan ve aynı gerçek hayattaki futbolcular gibi davranan, hareket eden ve tepkiler veren futbolcuları yönettikleri o ünlü oynanış tarzı yatacak.

Kontrol sistemleri üzerinde yapılan yenilikler oyunun akıcılığını arttırırken, yeni kullanıcı arayüzü de PES 2018’in çeşitli kısımlarına daha rahat erişim sağlayacak.

Konami, ayrıca REAL Touch + özelliği ile oyuncuların gelen topun yüksekliğine ve hızına bağlı olarak topu kontrol etmek için vücutlarının göğüs, kafa veya bacak kısımlarını daha aktif biçimde kullanmalarını da sağlayacak. Tüm duran top pozisyonları da baştan elden geçirildi; bunu özellikle penaltı atışlarında ve tek kişilik santra rutininde göreceksiniz.