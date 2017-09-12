PES 2018'de Türk takımları olacak!

Konami ve TFF, Pro Evolution 2018'de Türk takımlarının yer alması için sözleşme imzaladılar. 14 Eylül'de çıkacak olan, serinin yeni oyununda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray takımlarıyla birlikte Türk Milli Futbol Takımı'nı içereceğini açıkladı.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile Türk milli takımı oyuna titizlikle yansıtılacak. Oyuncular, Konami'nin kullandığı teknoloji sayesinde takımın resmi kıyafetlerini ve gerçeğine birebir benzeyen futbolcuların görüntülerini kullanma şansı elde edecek.

PES 2018'in ön siparişleri iki farklı sürümle sunulacak: Dijital bonus içerikli Premium Edition ve Legendary Edition. İkincisini alanlar sınırlı sayıda steelbook, PES flaş bellek ve MyClub modu için dijital bonuslar kazanacak. PES 2018, 14 Eylül'de yayınlanacak. Oyun, Playstation 4, Playstation 3, Xbox One, Xbox 360 ve PC için çıkacak.