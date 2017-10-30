Pixel 2 ve Pixel 2 XL'de sorunlar bitmek bilmiyor

Google'ın yeni Pixel 2 ve Pixel 2 XL telefonlarının pek çok kullanıcısı Android Auto ile ilgili sorunlar yaşıyor. Özellikle, Android Auto, kullanımdayken rasgele çöküyor diyorlar ve onu tekrar çalıştırmanın tek yolu, telefonu çıkarmak ve arabaya takmaktır.

Bazıları Google Play Müzik'i ve Google Haritalar'ı kullanırken bu çökmelere neden olduklarını söylerken, bazıları da Waze, Audible ve Pocket Casts gibi hizmetlerde çökmeler olduğunu belirtmiş. Sıkıntı yaşanan otomobil modelleri arasında Ford, VW, Kia, Honda ve Volvo var. Baş üniteleri arasında ise Pioneer ve Sony yer alıyor.

Hem Pixel 2 hem de 2 XL kullanıcıları sorunu yaşıyor ve bazıları geçen yıl orijinal Pixel’lerin Android Auto ile mükemmel şekilde çalıştıklarını açıkça belirtti. Google şu anda kullanıcılardan hata raporlarını yakalama ve paylaşmalarını istiyor.