Oyuncuların yeni gözdesi PlayStation VR incelemesine geçmeden önce sanal gerçekliğin geçmişten günümüze nasıl geldiğinden bahsedelim. Sanal gerçeklik ile ilk tanıştığımızda yıllar 1950’yi gösteriyordu. Sensorama adı verilen arcade makinelerini andıran sanal gerçeklik makinesi boyutundan ve üretim sürecindeki zorluklardan dolayı herkese hitap edemiyordu. 90’lı yılların sonlarına doğru yine sükse yapan sanal gerçeklik ürünleri, 2013 yılında Oculus ile tekrar gündeme gelmişti.

Cep telefonları ve yüksek sistem gereksinimleri isteyen VR kasklarından farklı olarak PlayStation 4 için geliştirilerek konsolda oyun deneyimi sunan PlayStation VR, bir anda oyuncuların ilgisini çekmeyi başardı. PlayStation VR inceleme yazımızda; PlayStation VR’ın özelliklerine, oyunculara neler sunduğuna, eskilerine ve artılarına yer veriyoruz.

PlayStation VR incelemesi

PlayStation VR’ın tasarımı nasıl?

PlayStation VR, tasarımı ile ilk bakışta devasa bir ürün gibi görünse de, Sony’nin başarılı ergonomi anlayışı PlayStation VR’a da yansımış. Bu sayede gözünüzde büyüttüğünüz PlayStation VR, taktığınızda kafanızda neredeyse yok gibi duruyor. 187×185×277 mm boyutlarındaki ve yaklaşık 610 gram ağırlığındaki PlayStation VR, kullanım açısından oyunculara zorluk çıkarmıyor. Ancak bu noktada kullanılmak istenilen süre tasarımda bir takım olumsuzlukların olduğunu hissettiriyor.

PlayStation VR’ı yaklaşık 30 dakika kullandıktan sonra hafif de olsa alın çevresinde terlemeler olduğunu gözlemledim. Ayrıca oda sıcaklığın oyun keyfinizi çok büyük oranda etkiliyor. Eğer sıcak ve nemli bir odada PlayStation VR kullanacaksanız 4-5 dakikada bir cihazın merceklerini kutu içerisinden çıkan ve oldukça kaliteli bir yapıda olan temizleme bezi ile temizlemeniz gerekiyor. Aksi takdirde mercekler buğulanma yapıyor.

PlayStation VR her türlü kafa tipine uygun. Koca kafalı biri olarak, PlayStation VR’ın arkadan ayarlanabilir bandı ve gözlük bölümündeki ayarlanabilir bölmesi ile çok rahat bir şekilde cihazı takıp kullanabildim. Cihazın tasarımsal açıdan çok konforlu olduğunu söyleyebilirim.

Cihazın kablolarının uzun olması ve kablo çıkışının cihazın arka tarafa konumlandırılması oyunlarda büyük bir özgürlük sunuyor. PS VR’ın kablosunun üzerinde açma/kapama tuşu ve ses tuşları yer alıyor. Ayrı bir modül olarak kabloya entegre edilen bu bölümde 3D ses çıkışına sahip 3.5mm’lik bir de kulaklık girişi bulunuyor.

PlayStation VR’ın teknik özellikleri

PlayStation VR’da 5.7 inç büyüklüğünde OLED ekran yer alıyor. Bu ekranın çözünürlüğü ise 1920x1080 olarak belirlenmiş. Yaklaşık 100 derece görüş alanı sunan cihazda; oyunlarda hareket sistemi için ivme ölçer ve jiroskop yer alıyor. Ancak PlayStation VR’ı kullanabilmek ve hareketlerinizi algılaması için PlayStation Kamera’ya ihtiyacınız var.

İşlemci ünitesi ile gelen PS VR, gücünü buradan alıyor. İşlemci ünitesi 143×36×143 mm gibi oldukça küçük bir yapıya sahip. İşlemci ünitesinin boyutu neredeyse PlayStation 4’ün 4’te 1’i kadar. PlayStation VR’ın görüntü kalitesi nasıl?

Geldik PlayStation VR’ın en çok merak edilen görüntü kalitesine. Teoride 1080P olan çözünürlük, oyunlara gelince yerini 720P’ye bırakıyor. Cihaz erkanın PPI değerinin düşüklüğü özellikle oyunlarda metin okumaya geldiğinde can sıkıcı olabiliyor. PlayStation VR için geliştirilen küçük yapımların yanında cihazı Resident Evil 7 oyununda da deneyimledim.

Çok üst düzey olmasa da yine de başarılı kaplamalara sahip olan Resident Evil 7, PlayStation VR’ın “çözünürlük” açısından daha yolun başında olduğunu gözler önüne seriyor. PS VR ile RE7’deki metinleri okumak ve objeleri yakından incelemek, FHD ekrandaki deneyimin maalesef ki çok gerisinde.

Ancak PlayStation VR’daki olayın sadece çözünürlük olmadığını eğlence odaklı olduğunu unutmamak gerekiyor. Tabii bu eğlence ise oyundan oyuna farklılık göstermekle birlikte 15-20 dakika arası sürüyor. Vücudun hareket etmediği halde beynin hareket etmesi bir takım sorunları beraberinde getiriyor.

VR, insan fizyolojisine ters

VR ilk çıktığında mide bulantısı ve baş dönmesi yaptığına dair söylentiler kulaktan kulağa yayılmıştı. Maalesef ki bunun gerçek olduğunu PS VR ile anladım. Drive Club VR, Resident Evil 7 ve Batman: Arkham VR oyunlarını yaklaşık 10-15 dakika oynadıktan sonra bende mide bulantısı nüksetti.

Farklı kişilere yine aynı oyunları denettiğimde ilk 5 dakika “abi, bu süper!” ifadeleri 15 dakika sonra yerini, “abi, kafamdan al bunu midem bulandı galiba”ya bıraktı.

Evet, VR yapısı itibari ile maksimum 30 dakikalık bir eğlence sunuyor. Burada suç PlayStation VR’da değil, insanın yapısında. İnsan fizyolojisi ne şimdi ne de gelecekte beyni kandırarak hareket algısını bünyeye yediremeyecek.

PlayStation VR’ı daha çok casual gamer olarak nitelendirdiğimiz arada sırada oyun oynayan kitleye hitap ediyor. Hardcore oyuncular şimdilik VR’dan uzak durmalı.

Artılar

- Farklı bir oyun deneyimi sunuyor.

- Tasarımı hareket özgürlüğü açısından çok başarılı.

- PC’de olduğu gibi ekstra donanıma ihtiyaç duymadan PS4’ten besleniyor.

- Rakiplerine oranla nispeten daha iyi çözünürlüğe sahip.

Eksiler

- Uzun kullanımda mide bulantısı ve baş dönmesi yapıyor.

- Oyun çeşitliliği şimdilik az.

- AAA yapım ve özellikler FPS türündeki oyunlar için kullanışlı değil.