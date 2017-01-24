Mobile yeni Pokemon oyunu geldi!

Pokemon GO ile dünya genelinde yeniden büyük bir sükse yapan Pokemon, yeni oyunlar ile mobil kullanıcılarının karşısına çıkmaya devam ediyor. Bugün sürpriz bir şekilde Japonya'da yer alan Pokémon Duel oyunu tüm dünya genelinde indirime sunuldu.

Strateji türünde olan Pokémon Duel'de, Pokemon figürlerini kullanarak rakiplerinize karşı savaşıyorsunuz. Lig maçlarının yer aldığı Pokémon Duel, online olarak oynanabiliyor.

Oyunda Düelloları kazandıkça yeni figür ve eşyalara sahip oluyorsunuz. Düellolar sırasında diğer Pokemon oyunlarında olduğu gibi maksimum 6 tane Pokemon bulundurabileceğinizi belirtelim.

Uygulama içi satın alma seçeneklerini kullanarak Gem'ler satın alabilir ve elinizi güçlendirebilirsiniz. Aşağıdaki linkleri kullanarak Pokemon Duel oyununu indirebilirsiniz.