Qualcomm, iPhone'u yasaklatmak istiyor!

Qualcomm, iPhone pil ömrünü destekleyen altı patenti ihlal ettiği iddiasıyla Apple'a karşı dava açtı. Yonga üreticisi, ABD'de bazı model iPhone’ların ithalat ve satış yasağını istiyor.

Qualcomm, Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC) ve Kaliforniya Güney Bölgesi için ABD Bölge Mahkemesine şikayet etti. Şu anda, bu tür bir yasağın hangi modelleri etkileyeceği belli değil. Altı patentin ne için kullanıldığını açıklayan Qualcomm tarafından paylaşılan bir altyapıyı kontrol edin .

Qualcomm'un genel müdür yardımcısı ve genel hukuk danışmanı Don Rosenberg;

Qualcomm'un icatları, her iPhone'un kalbinde olup modem teknolojilerden veya hücresel standartların çok ötesine geçer. Açıkladığımız patentler, binlerce portfolyodan altı önemli teknolojiyi temsil ediyor ve her biri iPhone işlevleri için hayati önem taşıyor. Apple bunun için ödeme yapmayı reddederken, Qualcomm'un teknolojisini kullanmaya devam ediyor. Bu dava, Apple'ın patentli teknolojilerimizin altısını ihlal etmesini durdurmayı amaçlıyor. Dedi.

Qualcomm, ITC soruşturmasının ağustosta başlayacağını ve davanın gelecek yıl görüleceğini düşünüyor. Apple, Nisan ayının başında Qualcomm'a iPhone telif ücreti ödemeyi durdurdu .