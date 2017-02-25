Qualcomm'dan yeni teknolojiler!

Qualcomm, X5 LTE modemlere sahip Qualcomm Snapdragon 210 işlemcilerinde Android Things işletim sistemi (OS) desteği sunmayı planladığını duyurdu. Android Things OS, nesnelerin interneti (IoT) cihazları için tasarlanmış yeni bir Android tasarımı.

Snapdragon işlemcilerin ise bu OS için entegre 4G LTE desteği sunacak dünyanın ilk ticari amaçlı çip üzeri sistem (SoC) çözümleri olması bekleniyor. Bu birliktelik; yönetimli, güvenlik odaklı ve güçlü bağlantıya ihtiyaç duyan IoT uygulamalarının yeni bir sınıfı için tasarlandı.

Bu uygulamalar içerisinde elektronik tabela, uzaktan video izleme, varlık takibi, ödeme ve satış makineleri, üretim gibi uygulamaların yanı sıra akıllı asistan ve ev elektronikleri gibi kullanıcı cihazları da yer alıyor.

Android Things OS'u çalıştıracak Snapdragon 210 işlemcileri sayesinde üreticiler ve geliştiriciler 4G LTE üzerinden Google Bulut Platformu ve Google servislerinin gücünden faydalanarak IoT çözümlerinde kullanabilecek.

Bunlara ek olarak, Snapdragon 210 işlemcide yer alacak ses için Google Cast desteği, inovatif tüketici cihazlarının geliştirilmesini kolaylaştıracak. Qualcomm Technologies ayrıca Android Things OS desteğini Qualcomm Akıllı Konut Referans Platformu'nu kapsayacak şekilde de genişletmeyi planlıyor.

Qualcomm, global 5G standardizasyonu olması beklenen 3GPP içerisinde çalışan Yeni Radyo (NR) üzerine inşa edilmiş başarılı 5G bağlantısını duyurdu. Qualcomm Technologies'in 3.3 GHz - 5.0 GHz orta bant spektrumunda çalışabilen 6 GHz 5G NR altı prototip sistemini tamamlayan bu bağlantı, gelişmiş 5G NR teknolojilerinin günümüzdeki 4G LTE ağlarına kıyasla saniye başına çoklu gigabit hızlarını daha düşük gecikme süresi ile nasıl verimli şekilde sunabileceğini de gösteriyor.



Qualcomm, kapsamlı RF ön-uç (RFFE) çözüm paketini duyurdu. Böylece Qualcomm, dijital modemlerden anten portlarına kadar kapsamlı bir platformu geliştiren ve ticarileştiren ilk mobil teknoloji sağlayıcı oldu.



Qualcomm RF360 ailesinin RFFE ürünleri arasına katılan yeni ürünler olan Qualcomm Technologies'in ilk galyum arsenit (GaAs) güç amplifikatör modülleri (QPA5460, QPA5461, QPA4360 ve QPA4361) ve yeni nesil Qualcomm TruSignal anten performans arttırma çözümü (QAT35xx) mobil istihbaratını ve sistem seviyesinde tasarım ve optimizasyonu kullanarak üstün RF performansı sunacak.

Qualcomm; yeni çip üzeri sistemleri QCA4020 ve QCA4024'ü duyurdu. Böylece Qualcomm Technologies, Bluetooth Düşük Enerji 5, Çift Bant Wi-Fi ve 802.15.4-tabanlı teknolojileri - ZigBee ve Thread dahil – entegre eden ilk üç modlu SoC QCA4020 ve Bluetooth Düşük Enerji 5 ve 802.15.4 teknolojilerini entegre eden QCA4024'ü duyuran ilk şirket oldu. QCA4020 ve QCA4024, Qualcomm Network IoT Bağlantı Platformu'nun gelişmiş özelliklerini de sunuyor.

Bu özellikler içerisinde HomeKit ve Açık Bağlantı Vakfı şartları için önceden entegreli teknolojilerin yanı sıra AWS IoT yazılım geliştirme kiti desteği (SDK) ve Azure IoT Hub'a bağlantı için Microsoft Azure Internet-of-Things (IoT) Cihaz SDK desteği de bulunuyor.

Her iki çözüm de donanım tabanlı güvenlik özelliklerini düşük güç ve fiyata göre optimize edilmiş tek çip çözümü olarak destekliyor ve böylece IoT dağılımına yardım ederek OEM'ler için esnek ürün geliştirme imkanı sunuyor. Ayrıca farklı üreticilerin çeşitli cihazlarının yine farklı kablosuz standartlarda, protokollerde ve iletişim yapılarında birbirleri ile iletişim kurabilmesini ve bir sistem ağına, bulut veya uygulama servislerine bağlanmasını sağlıyor.



PSA Group ve Qualcomm Technologies, Qualcomm Snapdragon 820 Automotive (820A) işlemcisini PSA Group'un yeni nesil araçlarına entegre etmeyi planladıklarını duyurdu. Qualcomm Technologies'in en gelişmiş otomotiv çözümü olan Snapdragon 820A işlemcisi; müzik ve video yayını, 3D navigasyon, yüksek çözünürlüklü çoklu ekran desteği ve üstün GPU performansı gibi kapsamlı araç-içi deneyimler sunmak için PSA Group'un bilgi-eğlence sistemlerini destekleyebiliyor.

GE Digital, Nokia ve Qualcomm Technologies, tüm tarafların platform ve teknolojilerini bir arada kullanarak nesnelerin interneti (IoT) için özel bir LTE ağı denemesini başarı ile gerçekleştirdiklerini duyurdu. Ayrıca şirketler, endüstri süreçlerinin dijitalleştirmesini hızlandıracak bu deneme sonucuna dayanarak 2017 yılı boyunca daha fazla araştırma ve saha testi yapmayı planladıklarını da açıkladı.