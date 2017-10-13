Razer'ın akıllı telefonu 8 GB RAM ile gelebilir!

Farklı sektörde faliyet gösteren firmaların, telefon pazarına girdiğine sık sık şahitlik yapıyoruz. Android işletim sistemi üzerine bir arayüz entegre edip piyasaya giren firmalar maalesef ki genelde başarılı olamıyor. Ancak bu kör talihi Razer bozacak gibi görünüyor. Oyuncu ekipmanları üreten Razer, şimdi alanının çok dışında bir sektöre giriş yapmaya hazırlanıyor.

Razer Phone özellikleri nasıl olacak?

1 Kasım tarihinde resmen duyurulacak olan ilk Razer akıllı telefonun 8 GB RAM ile geleceği söyleniyor. RAM konusunda çıtayı yükseltecek olan Razer, işlemci olarak Snapdragon 835 yonga setini kullanabilir. Oyuncu odaklı olması beklenen telefonda, 5.7 inç büyüklüğünde 2K ekran yer alacak.

12 Megapiksel arka ve 8 Megapiksel ön kamera ile gelecek olan Razer'ın ilk telefonu, Android oyunları için kontrolcü aksesuarı ile mobil oyun deneyimini üst seviyeye taşıyacak. Ayrıca Razer'ın, Nvidia'nın Sheild cihazlarında kullandığı Tegra Zone gibi bir mağaza da açması bekleniyor.