RedHack'e operasyon düzenlendi!

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Ankara'da RedHack grubuna yönelik operasyon düzenlediğini açıkladı. RedHack grubunun üyesi olan ve sosyal medyada Lazepem olarak bilinen kişi sabah saatlerinde göz altına alındı. Peki, RedHack üyesi olan Lazepem neden göz altına alındı?

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın aktardığı bilgilere göre RedHack üyesi Lazepem; devlete ait gizli belgeleri sızdırarak bunları internette yayınlamak ve Anayasal düzeni yıkmaya çalışmak suçundan dolayı göz altına alındı.

RedHack üyesi Lazepem'in yasa dışı faaliyet göstererek, devletin çeşitli kurumlarına sızması ve gizli belgelerin yayınlanmasından dolayı emniyette sorgusuna devam ediliyor.