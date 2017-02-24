Reeder'dan Kadınlar Günü indirimi!

Reeder, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel olarak ReederGo’lardan ve Reeder'ın internet sitesinden yapılacak 1000 TL ve üzeri alışverişlerde net yüzde 10 indirim uygulayacağını açıkladı.

2009’da Türkiye’yi e-kitap okuyucu ile tanıştıran Reeder/Selekt Bilgisayar 2010 yılında Android tablet modelleriyle pazarda yerini aldı.

2011’de Türkiye’nin ilk 3G’li Android tabletini geliştiren firma, 2012 yılında Türkiye’nin elektronik zincirl mağazalardaki ilk GSM operatörü destekli 3G tablet kampanyasına imza attı.

2013 yılında dünyanın en büyük işlemci üreticisi Intel ile anlaşan ve 2014 yılında Microsoft Named Partner olan Reeder/Selekt Bilgisayar, EMEA (Europe, Middle East, Africa) Bölgesi’nde 2014’ün en çok tercih edilen Intel işlemcili tablet markası oldu.

2015’te tanıtımını yaptığı akıllı telefon modelleri ile mobil teknoloji dünyasındaki dinamikleri değiştirmeyi sürdüren Reeder/Selekt Bilgisayar, yenilikçi ürünlerinin yanı sıra kendi içinden yükselen iletişimi gücü ile de kullanıcılarına farklı bir deneyim sunmaktadır.

2016 yılında Global Girişimcilik Derneği Endeavor tarafından Türkiye'den seçilen tek firma olarak Boston'daki uluslararası seçim paneline katılan Reeder/Selekt Bilgisayar, Ernst&Young tarafından desteklenen 10 girişim arasında yer aldı.