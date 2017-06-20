Reeder'dan Samsun çıkartması

Reeder'ın Samsun Operasyon Merkezi devreye girdikten sonra, Reeder müşteri temsilcisine 8 saniyede ulaşılacak, 24 saat içinde müşterinin sorunu çözülüp, 3 günde onarım ve teslim süresi ile bu alanda ülke ortalamalarının üstüne çıkacak.

Amazon'un ve Türkiye Gratis'in FULFILLMENT CENTER'larını kendine benchmark seçen Reeder, tüketiciye hayal ötesi ürün yanında tecrübe ve hizmet sağlamayı da hedef alıyor.

Bir süre sonra üretim yapılmaya uygun olarak hazırlanan ve ilk adımı olan operasyon merkezinde, genel sevkiyat, teknik destek ve ARGE birimleri bulunacak.

Reeder, çağrı merkezi sayesinde 8 saniyede müşteri temsilcisine ulaşma ve 24 saat içerisinde sorun çözümü ile müşteri odaklı çalışan Reeder, 3 günde tamirat ve teslimat süresi ile Türkiye standartları üzerinde hizmet veriyor.

Tüketici elektroniği ve bilişimin Türkiye'deki genç, dinamik ve inovatif temsilcisi Reeder, müşteri memnuniyetini ön plana çıkarmak için yeniliklerine hız kesmeden devam ederken, Türkiye'deki yatırıma ve istihdama katkı sağlamada vitesi artırıyor.

Türkiye’nin 5 farklı bölgesinde ReederGo adı altında bölge servisi ve satış ofisleri bulunan Reeder, yeni operasyon merkezini Samsun’a açıyor.

Yatırım finansmanı için direkt olarak Avrupa Kalkınma Bankaları ve İsveç ARGE Merkezleri ile ortak çalışarak kurulacak olan operasyon merkezi sayesinde, son kullanıcıya daha kaliteli ve sonuç odaklı hizmet vermek amaçlanıyor. Amazon'un ve Türkiye Gratis'in FULFILLMENT CENTER'larını kendine benchmark seçen Reeder, tüketiciye hayal ötesi ürün yanında tecrübe ve hizmet sağlamayı da hedef alıyor.

Neden Samsun?

Samsun, Asya’nın Anadolu ve Ortadoğu’ya açılan kapısı, hinterlandı geniş bir liman kenti ve aynı zamanda oldukça işlek bir hava trafiğine ev sahibi. Samsun’un coğrafi konumu sayesinde müşterilere daha kolay ulaşılabilecek.

Operasyon merkezinde neler olacak?

Uluslararası bilgiyi, yerli iş gücüne aktarırken Türkiye'de olmayan seviyede hizmet anlayışını sunmaya hazırlanan Reeder, Samsun’daki operasyon merkezi sayesinde; profesyonelce dizayn edilmiş bir ortamda, bant sistemli bir akış içinde çalışmak hem yapılan işin hem çalışanların verimini arttıracak, kaybedilen zaman ve efor maliyeti azalacak.

İlerleyen dönemlerde üretim yapılmaya uygun olarak hazırlanan ve ilk adımı olan operasyon merkezinde, genel sevkiyat, teknik destek ve ARGE birimleri bulunacak.

Dinamik kadrosu ile hizmet standartlarını zorlayan Reeder, satış ekibinde 20-24 yaş arası en az ön lisans mezunu kişiler, teknik servis bölümünde ise 23-30 yaş arasındaki en az bir alanda uzmanlaşmış, mesleki eğitimini almış çalışan kadrosuna sahip.

Yenilenen çağrı merkezi sayesinde 8 saniyede müşteri temsilcisine ulaşma ve 24 saat içerisinde sorun çözümü ile müşteri odaklı çalışan Reeder, 3 günde tamirat ve teslimat süresi ile Türkiye standartları üzerinde hizmet veriyor.

Yapılan araştırmalarda müşterilerin gün içerisinde ortalama 4 saatini telefonlarını kullanarak geçirdiğini tespit eden Reeder, kullanıcılarını dinleyerek yeni ürünlerini beklentiler doğrultusunda geliştiriyor.

Sosyal medya ve satış sonrası hizmetleri ile %90 müşteri memnuniyetine sahip olan Reeder, 2017 yılı içerisinde bu oranı %100’e çıkarma hedefinde emin adımlarla ilerliyor.