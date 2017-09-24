Geride bıraktığımız yıl geliştirilmeye başlanan robot diş doktoru, önemli bir başarı kaydetti. Çin'in Beihan Üniversitesi'nde geliştirilen robotik koldan oluşan diş doktoru, herhangi bir doktorun yardımına ihtiyaç duymadan diş, 3D yazıcıdan çıkmış diş implantını bir insana yerleştirdi.
Operasyonu tam olarak bir saatte tamamlayan robot, mekatronik dalında önemli gelişmelerin ilk adımı olabilir. Robotun 0,3 milimetreden daha az hata toleransının olduğu söyleniyor. Hatta robotun, hastanın kafa hareketlerine göre pozisyon değiştirdiği belirtiliyor. Doktorlar tarafından izlenen operasyonun başarı ile tamamlanması geliştiricileri oldukça sevindirmiş durumda. Diğer bir yandan bu robotik kolun, Çin'de var olan diş doktoru eksikliğini gidereceği söyleniyor.
Ayrıca artık fabrika işçileri, taksi şoförleri, garsonlar ve diş doktorları gibi daha birçok mesleğin, gelecekte insanların elinden robotların eline geçeceğini varsayabiliriz. Her ne kadar yaşanan bu gelişme oldukça sevindirici olsa da, bir o kadar da korkutucu gözükebiliyor.
Yazar: Berk İşçimen Takip Et @teknolojiokuTüm Berk İşçimen Haberleri
BENZER HABERLER
- Robot diş doktoru, ilk ameliyatını başarıyla tamamladı!
- Evinize özel robot yardımcı!
- Zaman makinesi için geri sayım!
- Elon Musk haklı olabilir!
- Bilim insanları kozmik ışınların kaynağıyla ilgili gizemi çözdü!
- Robotlar için kas üretildi!
- Mavi dinozor yumurtaları keşfedildi!
- Kadınlar tarafından keşfedilen şeyler!
- Kelebeklerin desen ve renklerini değiştirdiler!
- Uzaylı bulucu için geri sayım!
- Plastik atık yiyen mantar bulundu!
- Barkodların yerini sesler alıyor!
- Ay, 28 yılda bir gerçekleşen bir olayı yaşadı!
- Türk öğrenciler 6,5 ayda model uydu yaptı!
- Mars'ta yaşam deneyi tamamlandı!
- Bilişim Vadisi'nin ilk etabı tamamlandı!
-
Robot diş doktoru, ilk ameliyatını başarıyla tamamladı!
-
Tesla şarj istasyonlarını rekreasyon alanlarına çevirecek!
-
Evinize özel robot yardımcı!
-
Hatay'da yeni bir kirpi türü keşfedildi!
-
Nefer ilk kez satılacak!
-
Galaxy Note 8'i daha iyi yapacak 5 şey!
-
iPhone 8 ve iPhone 8 Plus kutusunuda neler var?
-
Profesyonel fotoğrafçıdan iPhone 8 Plus kamerasından örnekler
-
Zaman makinesi için geri sayım!
ÇOK OKUNAN HABERLER
-
Profesyonel fotoğrafçıdan iPhone 8 Plus kamerasından örnekler
-
Galaxy Note 8'i daha iyi yapacak 5 şey!
-
iPhone 8 ve iPhone 8 Plus kutusunuda neler var?
-
Nefer ilk kez satılacak!
-
Hatay'da yeni bir kirpi türü keşfedildi!
-
Tesla şarj istasyonlarını rekreasyon alanlarına çevirecek!
-
Evinize özel robot yardımcı!
-
Robot diş doktoru, ilk ameliyatını başarıyla tamamladı!
-
Zaman makinesi için geri sayım!
-
Sony, yıllar sonra tasarımını değiştiriyor!
YORUMLAR