Robot diş doktoru, ilk ameliyatını başarıyla tamamladı!

Geride bıraktığımız yıl geliştirilmeye başlanan robot diş doktoru, önemli bir başarı kaydetti. Çin'in Beihan Üniversitesi'nde geliştirilen robotik koldan oluşan diş doktoru, herhangi bir doktorun yardımına ihtiyaç duymadan diş, 3D yazıcıdan çıkmış diş implantını bir insana yerleştirdi.

Operasyonu tam olarak bir saatte tamamlayan robot, mekatronik dalında önemli gelişmelerin ilk adımı olabilir. Robotun 0,3 milimetreden daha az hata toleransının olduğu söyleniyor. Hatta robotun, hastanın kafa hareketlerine göre pozisyon değiştirdiği belirtiliyor. Doktorlar tarafından izlenen operasyonun başarı ile tamamlanması geliştiricileri oldukça sevindirmiş durumda. Diğer bir yandan bu robotik kolun, Çin'de var olan diş doktoru eksikliğini gidereceği söyleniyor.

Ayrıca artık fabrika işçileri, taksi şoförleri, garsonlar ve diş doktorları gibi daha birçok mesleğin, gelecekte insanların elinden robotların eline geçeceğini varsayabiliriz. Her ne kadar yaşanan bu gelişme oldukça sevindirici olsa da, bir o kadar da korkutucu gözükebiliyor.