Robotik polisler devriyeye çıkmaya hazırlanıyor

Bölgenin muazzam zenginliklerine sahip Dubai, şirketlerin gelecekteki en son ve en yeni teknolojilerini test eden yerlerden biri haline geldi. Dubai, Temmuz ayı sonuna kadar uçan taksileri yerden kaldırma planlarını uzun zaman önce açıklamıştı. Bu nedenle robotik polis, yani özerk polis robotlar yakında kalabalık şehri devriye gezmeye başlayacak.

Dört direksiyonlu, dört tekerlekli şoförsüz otomobil biçiminde olan robotlar, kabaca çocukların binebileceği küçük elektrikli oyuncak arabaların büyüklüğünde. Ancak, çok daha ileri düzeyde teknolojiye sahip. Otomobiller, yol boyunca veya patikalarda seyir yapabiliyor ve karşısına çıkan herkesin yüzlerini tarayan güçlü bir kamera sistemi ile donatılmış. Bu biyometrik veriler daha sonra bilinen suçlularla karşılaştıracak ve yakalanmasında kolaylık sağlayacak.

Yerde giden devriye botu ayrıca havalanma özelliğine de sahip. Robot, incelenmesi gereken herhangi bir şey için daha iyi bir bakış açısı elde etme amacı ile gökyüzüne gönderebilen dahili bir drone ile birlikte geliyor. Sistem şüpheli etkinlik arayacak ve bulgularını güvenlik güçlerine geri bildirilecek.