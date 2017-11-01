Rusya ve Çin yapay zeka konusunda iş birliği yapacak!

Çinli İnternet kullanıcıları ile çevrimiçi bir basın toplantısına katılan, Rusya ve Çin’in 2050 yılında ne şekilde değişeceği sorusu üzerinededi.Yüksek teknolojilerin daha yoğun ve geniş bir şekilde kullanılacağını ve yapay zekanın tüm alanlarda uygulanacağını söyleyen. dedi. Bakalım gelecekte bizi yapay zeka ile ilgili ne gibi olaylar bekliyor.