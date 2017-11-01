Rusya ve Çin yapay zeka konusunda iş birliği yapacak!

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Rusya ve Çin’in yapay zeka uygulama alanında işbirliğini genişletebileceğini belirtti.

01/11/2017 11:30
Çinli İnternet kullanıcıları ile çevrimiçi bir basın toplantısına katılan Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Rusya ve Çin’in 2050 yılında ne şekilde değişeceği sorusu üzerine 2050 yılında ne olacağını şimdi söylemek zor ama dünyanın çok değişeceği belli. dedi. 1509524960_artificial-intelligence.jpg Yüksek teknolojilerin daha yoğun ve geniş bir şekilde kullanılacağını ve  yapay zekanın tüm alanlarda uygulanacağını söyleyen Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Bu arada bu sektörde işbirliğimizin pekiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum.  1509524968_facebook-shuts-down-ai.jpg Gelecek için temel atmamız lazım, çünkü hiçbir ülke yapay zeka olmadan altyapı, eğitim, sağlık, ulaştırma alanlarında gelişemeyecek. dedi. Bakalım gelecekte bizi yapay zeka ile ilgili ne gibi olaylar bekliyor.

    Yazar: Berk İşçimen

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