Sahibinden.com'a Rekabet Kurulu'ndan soruşturma!

Türkiye'nin en büyük online alışveriş firmalarından olan Sahibinden.com, bugün bomba gibi bir haber ile gündeme geldi. Rekabet Kurulu, Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticareti A.Ş. hakkında soruşturma başlattığını resmen duyurdu.

Rekabet Kurulu, Sahibinden.com'a aşırı fiyat uygulaması nedeni ile soruşturma açtığını belirtiyor. Rekabet Kurulu'nun Sahibinden.com hakkındaki açıklaması aşağıda yer alıyor.

"Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticareti A.Ş.’nin hâkim durumunu aşırı fiyat uygulamak suretiyle kötüye kullandığı iddiası üzerine yürütülen önaraştırma, Rekabet Kurulu tarafından karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi ve belgeler ile yapılan tespitleri 04.05.2017 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticareti A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 17-15/175-M sayı ile karar verdi.

Bilindiği üzere 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesi, hâkim durumun kötüye kullanılmasını yasaklamaktadır."

Henüz konuyla ilgili bir gelişme bulunmuyor. Sahibinden.com'un bu soruşturma sonrası kapatılması da kulislerde konuşlan konular arasında yer alıyor.