Samsung Dex'e Linux dopingi!

Samsung, Galaxy S8 ve Note8 modellerini bilgisayara çeviren Dex adını verdiği aksesuar ile büyük beğeni toplamıştı. Samsung Dex sayesinde, Android arayüzü PC'ye uyarlıyor ve kullanıcılara Android tabanlı bir PC deneyimi sunuluyordu. Sadece Android uygulamalarını Dex, AndroidCommunity'nin iddialarına göre çok yakında Linux desteğine kavuşabilir.

Ancak iddialara göre Samsung Dex direkt olarak Linux tabanlı boot edilmeyecek. Linux'a geçişin uygulama desteği ile olması bekleniyor. Yani Android tabanında Linux'u çalıştırabileceksiniz. Hatta Samsung Newsroom bunun için konsept bir video da yayınladı.

Uzun lafın kısası, gelecek olan bu yeni özellik ile Linux uygulamaları Android tabanlı Samsung Dex'te çalışacak. Ancak bunun ne kadar stabil olacağı henüz bilinmiyor.