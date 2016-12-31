Galaxy S6 az daha altı aylık bebeği yakıyordu

Samsung Galaxy S6, İngiltere’de bir evde patladı. Patlamadan önce altı aylık bir bebek uykuya dalmak üzereydi. 39 yaşındaki Victoria Leeds, evinin koridorunda yürürken bir patlama duyduğunda Galaxy S6, komodinin masasında şarj oluyordu. Yüksek sesli olmadığı halde, yatak odasına girip, patlamanın nereden geldiğine baktı. Orada, alev içindeki telefonu gördü. Leeds, "Telefondan çıkan alevler vardı ve her yere uçan kıvılcımlar havai fişek gibi görünüyordu" dedi.

Victoria Leeds, telefon patlamadan beş dakika önce kendi yatağında uyuyan 6 aylık erkek bebeğini yerine yatırmıştı. Eğer beş dakika önce bebeğini oradan kaldırmasa ya da beş dakika önce patlama gerçekleşse bebek ağır yaralanabilirdi. Çünkü yatağında yanık izleri oluşmuştu.

Bunun üzerine kadın bebeği alıp dışarı koştu ve kocası da telefonu kaldırdı. Leeds Samsung ile konuştu ve şirket telefonun bir yenisini göndereceği sözünü verdi. Ancak bir hafta geçmesine rağmen hala bekliyor.

Bu arada şirket, "Galaxy S6 ile ilgili bilinen herhangi bir sorun yok" diyen bir bildiri yayınladı.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda mağduru ve yanan telefonu inceleyebilirsiniz.