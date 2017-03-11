Teknoloji dünyası güne yeni bir satın alım ile uyandı. Samsung, Harman Kardon, JBL, Mark Levinson, AKG, Lexicon, Revel ve Infinity marklarını bünyesinde bulunduran Harman International Industries firmasını rekor fiyata satın alacağını. Samsung, Harman International Industries'i satın almak için tam 8 milyar dolar fiyat ödedi.
Açıklamalara göre; Samsung Electronics, Harman International Industries'i hisse başına 112 dolara satın alacak. Harman International; ses konusunda ev sistemi, otomobil sistemleri ve kurumsal otomasyon hizmetleri sağlıyor. Samsung, bu satım alım ile mobil cihazlarda ses deneyimini genişletmeyi hedefliyor olabilir.
Bildiğiniz gibi LG, LG G5 modelinde ses konusunda bir diğer dünya devi Bang&Olufsen ile anlaşmıştı. HTC ise HTC 10 modelinde kullandığı DAC ile en iyi mobil ses deneyimini sunmuştu.
Samsung da rakiplerinin gerisinde kalmamak ve ileriye dönük bir hamle yapmak için Harman'ı bünyesine katacak. Bakalım Harman satışını 2017 yılı ortasında tamamlayacak olan Samsung, Galaxy S8 modeli ile ses deneyimini üst seviyelere taşıyacak mı?
YORUMLAR
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Samsung, Harman'ı resmen satın aldı!
Misafir
15 Kasım 2016 22:33 Salı
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Samsung, Harman'ı resmen satın aldı!
Misafir
14 Kasım 2016 22:34 Pazartesi
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Samsung, Harman'ı resmen satın aldı!
Misafir
14 Kasım 2016 22:34 Pazartesi
(0)
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Samsung, Harman'ı resmen satın aldı!
Misafir
14 Kasım 2016 17:13 Pazartesi
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Samsung, Harman'ı resmen satın aldı!
Misafir
14 Kasım 2016 16:41 Pazartesi
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htc nin anlaştığı iki markada rakip firmalara satildiysa artık htc ses sistemi bitiyor demektir. samsung daha ileri teknolojiler sunacagindan supheniz olmasin :)
Mobil cihazda ses deneyimi geliştirmeyi hedefliyor olabilir ne demek? Bunun için 8 milyar verilmez.. Harman Kardon bmw ve audi araçların ses sistemini temin ediyor ayrıca infinity de ev ve araç sistemlerini elinde bulunduruyor. Bu satın alma tamamen Otomotiv sektörüne yönelik
Mobil cihazda ses deneyimi geliştirmeyi hedefliyor olabilir ne demek? Bunun için 8 milyar verilmez.. Harman Kardon bmw ve audi araçların ses sistemini temin ediyor ayrıca infinity de ev ve araç sistemlerini elinde bulunduruyor. Bu satın alma tamamen Otomotiv sektörüne yönelik
Apple beats i 3 milyar dolara almıştı. O ortaklığa karşı çok çok iyi hamle diye düşünüyorm . S8 de çift hoparlör harman kardon logosu bekliyorm.
Samsung'un eksik olduğu bir alan gerçekten. Atatılması gereken bir adım.