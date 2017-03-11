Samsung, Harman'ı resmen satın aldı!

Teknoloji dünyası güne yeni bir satın alım ile uyandı. Samsung, Harman Kardon, JBL, Mark Levinson, AKG, Lexicon, Revel ve Infinity marklarını bünyesinde bulunduran Harman International Industries firmasını rekor fiyata satın alacağını. Samsung, Harman International Industries'i satın almak için tam 8 milyar dolar fiyat ödedi.

Açıklamalara göre; Samsung Electronics, Harman International Industries'i hisse başına 112 dolara satın alacak. Harman International; ses konusunda ev sistemi, otomobil sistemleri ve kurumsal otomasyon hizmetleri sağlıyor. Samsung, bu satım alım ile mobil cihazlarda ses deneyimini genişletmeyi hedefliyor olabilir.

Bildiğiniz gibi LG, LG G5 modelinde ses konusunda bir diğer dünya devi Bang&Olufsen ile anlaşmıştı. HTC ise HTC 10 modelinde kullandığı DAC ile en iyi mobil ses deneyimini sunmuştu.

Samsung da rakiplerinin gerisinde kalmamak ve ileriye dönük bir hamle yapmak için Harman'ı bünyesine katacak. Bakalım Harman satışını 2017 yılı ortasında tamamlayacak olan Samsung, Galaxy S8 modeli ile ses deneyimini üst seviyelere taşıyacak mı?