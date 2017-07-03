Samsung, iPhone için milyarlarca dolar yatırım yapıyor!

Samsung'u düşündüğünüzde, Galaxy S8, Galaxy Gear, Samsung TV veya patlayan Galaxy Note 7 modelleri aklınıza gelir. Ancak Samsung, kendi akıllı telefonlarını yapmanın yanı sıra Apple da dahil olmak üzere rakibinin önemli bir tedarikçisi konumunda.

iPhone 8'in resmi olarak tanıtılmasına sayılı günler kala, Samsung cephesinden de yeni atılımlar gelmeye başladı. Bildiğiniz gibi iPhone 8'de 18:9 oranında OLED ekranın yer alması bekleniyor. Ekran konusunda henüz kendi teknolojisi olmayan Apple, bükemediği eli öpecek ve Samsung'un kapısını çalacak.

ETNews'in tedarik zinciri kaynakları; Samsung'un iPhone için OLED panel üretmek adına yeni tesis kurduğunu dile getirdi. Samsung'un yeni tesisleri için tam tamına 21 milyar dolar harcadığı söyleniyor. Ayda 270.000 adet OLED panel üretme kapasitesine sahip olan bu tesisler, uzun bir süre sadece iPhone için faliyet gösterecek.