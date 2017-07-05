Samsung, kamera teknolojisinde çığır açıyor!

Samsung, uzun bir süredir akıllı telefonlarında ISOCELL kamera sensörünü kullanıyordu. Bazı modellerde Sony IMX kullanan Samsung, bugün düzenlediği etkinlikte yeni ISOCELL sensörlerini tanıtarak, yeni bir devri başlattığını açıkladı. Bundan sonraki süreçte tüm Galaxy modellerinde ISOCELL sensörün yer alması bekleniyor. Peki, yeni ISOCELL kamera sensörleri neler sunuyor?

Yeni ISOCELL sensörlerinin üretim süreci komple değişiyor. Mobil sektörde yer alan telefonların çoğunda 40 veya 55 nanometre üretim süreci ile üretilen sensörler yer alıyor. Samsung, yeni üretim süreci ile yeni ISOCELL sensörleri 28nm üretim sürecinde üretecek. Galaxy S7 modellerinde yer alan Sony IMX sensörün 65 nm ile üretildiğini belirtelim.

Yeni ISOCELL sensörlerdeki Pixel teknolojisi sayesinde görseldeki pikseller artık daha küçük olacak. Bu da fotoğraftaki netliği arttırıp düşük ışıkta kumlanmayı azaltacak. Ayrıca çift kamera kurulumunun yazılım ile olan etkileşimi yeni ISOCELL sensörler ile üst seviyelere taşınacak. Son olarak zoom yapma, alan derinliği ve düşük ışık performansı yeni ISOCELL sensör ile seviye atlayacak.