Samsung, satın alamayacağınız yeni bir Galaxy S8 çıkardı

29 Haziran, mobil işletmedeki her şeyi değiştiren akıllı telefon iPhone'un 10. yıldönümüdür. Peki, Samsung’un yeni bir telefon duyurması için daha iyi bir gün müydü? Bu konuda çok heyecanlanmadan önce, Samsung’un tanıttığı yeni telefonun Galaxy S8'in yeni bir sürümü olduğunu bilmenizde fayda var. Ayrıca muhtemelen bir tane bile alamayacaksınız.

Şirketin zaten pembe bir Galaxy S8 üzerinde çalıştığını biliyorduk ve ilk önce bazı pazarların alacağına dair söylentiler duyduk. Samsung her şeyi doğruladı ve Galaxy S8+'ın Gül Pembe sürümünü tanıttı. Görünüşe göre sadece daha büyük Galaxy S8 bu özel renk seçeneğini alacak. 30 Haziran'dan itibaren Gül Pembe Galaxy S8+ Güney Kore ve Tayvan gibi seçkin pazarlarda satışa sunulacak.

Telefonun yeni renk seçeneği dışında, teknik özellikleri orijinal modellerle aynı.