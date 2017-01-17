Galaxy Note 7 fiyaskosunu unutun! Samsung için en büyük skandal!

Bugün Samsung için kötü bir haber geldi. Ancak bu sefer mesele Galaxy Note 7 değil. Güney Kore savcılığı tarafından, Samsung Başkan Yardımcısı Jay Y. Lee için tutuklama kararı çıkartıldı.

İkincisi, Jay Y. Lee Samsung'un başkanı Lee Kun-hee'nin tek oğlu ve 2014'te babası kalp krizi geçirdiği için şirketin başına geçmişti. Tutuklama gerçekleşirse, şirkette kimin başkanlık edeceği konusunda biraz karışıklığa neden olabilir. Ayrıca, Samsung'un planlarındaki değişiklikleri de zorlayabilir.

Jay Y. Lee'nin, Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin yakını olan Choi Soon-sil ailesine ait hesaplara Samsung'un yan kuruluşlarından 36 milyon dolar eşdeğer para aktardığı belirlendi. Araştırmacılar, Lee'yi, 2015 yılında iki bağlı şirketin yeniden birleşmesini sağlamak için başkanın arkadaşı Choi Soon-sil ile bağlantılı kuruluşlara toplam 36.42 milyon dolarlık rüşvet teklifi ile suçladı.

Bunun yanı sıra Jay Y. Lee hakkında yalan ifade verme ve zimmetine para geçirme gibi suçlamalarda bulunuyor. Savcılığın tutuklama talebine yarın gerçekleşecek mahkeme ile cevap verilecek. Bu durum Samsung Electronics'in hisseleri yüzde 2.3 düşüş göstermesine neden oldu.