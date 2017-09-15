Satürn'ün görebileceğimiz son yakın çekim fotoğrafları

NASA'nın uzay aracı Cassini araştırması yok olmadan Satürn'ün son fotoğraflarını yayınlandı. Cuma sabahının erken saatlerinde Cassini, 930 milyon mil uzaktaki gezegenin görüntülerini aldı. NASA TV, o sırada Cassini kontrol odasından canlı olarak yayınlanmasına rağmen, Dünya üzerindeki olası teleskoplarının sonunda patlamış olduğunu gördü.

Cassini uzay aracı, uzayda 20 yıl, Satürn çevresinde ise 13 yıl geçirdikten sonra gezegenin atmosferine tıpkı bir meteor gibi dalarak görevini tamamladı.

Dünya’nın, Cassini tarafından gönderilenler kadar berrak ve çarpıcı fotoğrafların tekrar alınması yıllar sürebilir. NASA, 2019'da yeni bir Satürn misyonu finanse etse bile, bu uzay aracı 2024 yılında piyasaya çıkacaktı r ve yolculuğu yıllar alacaktır. (Cassini 1997'de Dünya'dan fırlatıldı ve 2004'te Satürn'e geldi.)

İşte Cassini'nin nihai fotoğraflarından bazıları ve aldığı son görüntüler!