Selfie merakı bebek yunusu öldürdü

Yunuslar muhtemelen en görkemli sucul yaratıklardır. Ancak diğer tüm deniz hayvanları gibi, yunus balıklarının da hayatta kalmak için suda kalmaları gerekiyor. Özellikle de bebekken. Bunu herkese açıklamak zorunda kalacağımızı düşünmezdik ancak, Arjantin'deki son trajik bir olay yanlış olduğunu kanıtladı.



Arjantinli La Capital üzerinden yayınlanan rapora göre, bir grup turist, bir bebek yunusun San Bernardo sahilinde karaya oturduğunu tespit etti. Bebek yunusu suya geri götürmek yerine, zavallı hayvana dokunmaya başladılar.

Claudia ismindeki bir kadın, La Capital'e verdiği demeçte, herkesin eğlendiğini ve grubun yunusu ölüme terk ettiğini söyledi. Görgü tanığı kadın, o anda hayvanın hâlâ nefes aldığını iddia ediyor ancak herkes, çoktan öldüğünü iddia ederek suya geri koymayı reddetti.

Selife merakı yüzünden ölen bu ikinci bebek yunus balığı oldu. Daha önce de aynı şekilde bir bebek yunus katledilmişti. İnsanların müthiş bir övgü alma arzusunu anlıyoruz, ancak herkesin mükemmel övgü avıyla uğraşırken biraz daha düşünceli olması gerekiyor. Davranışlarınızın çevreyi veya kendi güvenliğinizi nasıl etkilediğini daima dikkatle düşünün.