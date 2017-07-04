Şimdi de HTC 10 patladı

Yeni bir akıllı telefon patlama olayı gerçekleşti ve olay esnasında telefon sahibinin elinde durduğu için patlama yaralanma ile sonuçlandı.

Nidhi Kapoor bir Facebook yazısında, HTC 10'un bir şarj cihazına takılı değliken birdenbire patladığını ve patlama sonucunda muhtemelen telefonun bataryasından sıçrayan parçaları nedeniyle parmaklarında yanmalara ve bir göz enfeksiyonuna neden olduğunu söylüyor. Telefon sahibi Ocak ayında HTC 10 satın aldı ​​ve cihazın pil bölmesinde aşırı ısınması ve sonunda patlamasına neden olacak bir fiziksel hasar belirtisi göstermediğini belirtti.

Mağdur kadın Facebook yazısında, "HTC 10'um patladı ve parmaklarımı yaktı ve göz enfeksiyonu oluştu. 17 Ocak 2017'de satın aldım. Patlama olalı bir hafta oldu ve o günden beri HTC bana cevap vermedi. Tek istedikleri e-posta kimliğimi ve imei numaramdı ve o kadar çok verdim ki "dedi.

"Telefon patladığında şarj olmuyordu. Çalışamayacağım ve günlük aktivitelerde düzgün çalışmam mümkün değil. Bunun için bazı cevaplar talep ediyorum. Telefon her türlü ulaşımda patlasaydı en kötüsü olabilirdi ve beni terörist ilan etmek kolay olacaktı. " diye de ekledi.

HTC zaten araştırıyor

Olayı araştırmadığı için HTC'yi suçlamasına rağmen şirket, Facebook mesajına bir yanıt göndererek DM yoluyla daha fazla bilgi aldı.

Olaydan sonra cihazla birlikte fotoğraf yok ancak, kadın patlayan bir HTC akıllı telefonunun neden olduğunu doğrulamak için yeterli olmadığı halde, bandajlı elinin olduğunu iddia ettiği bir resim yayınladı.