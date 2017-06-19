Son 10 yılın en popüler akıllı telefonları

Son yılların en popüler akıllı telefonları hangileri oldu?

19/06/2017 10:30

Piyasanın normal telefonlardan dokunmatik ekran akıllı telefonlara geçişi ve teknolojinin hızla ilerlemesi ile her yıl farklı özelliklere sahip akıllı telefon gördük. GSMArena sitesi son on yıldır satışa sunulmuş akıllı telefonların en popüler olanlarına ait bir liste yayınladı.

Sitenin istatistikleri 2006 yılından başlıyor ve her yıl için en popüler üç telefonu listede sunuyor.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda bu listeyi inceleyebilirsiniz.

 Yıl: 2006

En popüler telefon: Nokia N73

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İkinci: Sony Ericsson K800

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Üçüncü: Nokia N80

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    Yazar: Ayşe Aydoğmuş Teknolojiye dair her şey.

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