Son 10 yılın en popüler akıllı telefonları

Piyasanın normal telefonlardan dokunmatik ekran akıllı telefonlara geçişi ve teknolojinin hızla ilerlemesi ile her yıl farklı özelliklere sahip akıllı telefon gördük. GSMArena sitesi son on yıldır satışa sunulmuş akıllı telefonların en popüler olanlarına ait bir liste yayınladı.

Sitenin istatistikleri 2006 yılından başlıyor ve her yıl için en popüler üç telefonu listede sunuyor.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda bu listeyi inceleyebilirsiniz.

Yıl: 2006

En popüler telefon: Nokia N73

İkinci: Sony Ericsson K800

Üçüncü: Nokia N80