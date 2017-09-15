Sony, yeni kablosuz mikrofonunu duyurdu

Sony, IBC 2017'de tiyatroların ve canlı uygulamaların taleplerini karşılayacak, yeni nesil dijital kablosuz mikrofon sistemini duyuruyor. Sony DWX serisi, 1,2 ms düşük ses gecikmesiyle yüksek kaliteli ses sunuyor; yüksek dinamik aralıklı RF devresi ve 4 farklı anten işlemi kullanarak güvenilir çalışma sağlıyor ve IP ağ teknolojisi üzerinden dijital ses sunan Dante'yi destekliyor.

Sony'nin yenilikçi DWX serisi, piyasaya sürüldüğü 2008 yılından bu yana canlı etkinlikler, haber alma, tiyatrolar, saha üretimi, yayın stüdyoları ve ses kaydı gibi birçok uygulamada iş akışlarını kolaylaştırmak için yaygın olarak benimseniyor. Olumlu müşteri örnek çalışmalarıyla çeşitli saha faaliyetlerinde başarıyla kullanılan dijital kablosuz mikrofon sistemi, dünya lideri analog mikrofon ve kablosuz ses iletimi teknolojilerini sorunsuz bir şekilde dijital dünyaya taşıyor.

DWX-N serisine dayanan yeni 3. nesil sistem, DWT-B03R dijital kablosuz verici, DWR-R03D dijital kablosuz alıcı, BC-DWX1 pil şarj cihazı ve ECM-77LM elektret kondansatör mikrofonundan oluşuyor.

DWT-B03R: Küçük, hafif ve tere karşı dayanıklı kutulu verici, tiyatro, dizi ve film prodüksiyonu için ideal. 148 MHz geniş bant çalışmayla, 1.2ms değerinde oldukça düşük ses gecikmesi sunuyor. Kullanıcılara saatlerce pille çalışma süresi sağlayan, şarj edilebilir Li-iyon pil kullanıyor

DWR-R03D: 1U geniş bant, 2 kanallı, kabine monte edilen alıcı, IP ağ teknolojisi üzerinden dijital ses sunan Dante ile donatıldı. Yedekli çalışma ve kulaklık izlemenin yanı sıra çok kanallı ağ sesini de destekliyor. Üst düzey alıcı performansı için mükemmel giriş özellikleri taşıyan, yüksek dinamik aralıklı RF devresinin ve 4 çeşitli anten işleminin eşlik ettiği dijital kablosuz alıcı, güvenilir iletim istikrarı sağlıyor. Wireless Studio yazılımı DWR-R03D ve BC-DWX1 ile uyumludur.

BC-DWX1: DWT-B03R ve NP-BX1 için pil şarj cihazı, PoE (Ethernet Üzerinden Güç) özellikleriyle donatıldı. Kullanıcılar, PC yazılımı ile şarj durumunu izleyebiliyor ve aynı anda iki adede kadar kutu veya pili şarj edebiliyor. Kilitlenme mekanizması, depolama ve taşıma için kolay entegrasyon sağlıyor

ECM-77LM: Yeni eklenen ECM-77LM minyatür, çok yönlü elektret kondansatörü mikrofon 3 pimli konnektör kullanıyor. Geniş frekans tepkisi, yüksek hassasiyet ve düşük gürültü özellikleri sunuyor.

Yeni nesil dijital kablosuz mikrofon sisteminin 2018 ilkbaharında piyasaya çıkması planlanıyor. Sony, 15-19 Eylül tarihlerinde RAI Amsterdam'da, IBC 13.A10 standında ürünlerini sergileyecek.