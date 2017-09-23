Sony, yıllar sonra tasarımını değiştiriyor!

Akıllı telefon üreticileri her geçen gün telefonların ekran ve çerçeve oranları konusunda geliştirmeler yaparak daha ince çerçeve ve daha geniş ekran için çözümler üretiyor. Bu konuda birçok firmanın yeni ürünleri var. Japon teknoloji firması Sony ise uzun süredir OmniBalance çerçeve tasarımında ısrarcı bir tutum izleyerek ufak güncellemeler yapıyor.

İşte bu durum, özellikle son dönemde birçok teknoloji severi kızdırıyor. Yeni gelen söylenti boyutundaki bilgilerse, Sony'nin artık bu tasarımda yeniliğe gitmeye hazırlandığı yönünde. Bilindiği üzere Sony, üst seviye akıllı telefon modelleri için hemen her sene IFA ve MWC gibi büyük etkinlikleri tercih ediyor.

IFA geride kaldı ve Sony'den yeni bir tasarım göremedik. Sırada MWC var ve Sony'nin önümüzdeki aylarda gerçekleşecek olan bu etkinlikle yeni tasarım çizgisine sahip amiral gemisi modelini görücüye çıkarması bekleniyor.