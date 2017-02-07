Speedify ile internet hızınızı arttırın!

İnternet hızı herkesin ortak sorunu. Bu sorunu ortadan kaldırmak Speedify ile çok kolay. Speedify, Wi-Fi, ethernet ve hücresel veri bağlantılarınızı birleştirerek tek bir internet bağlantısı gibi kullanmanızı sağlıyor. İnternet bağlantılarının birleştirilmesi ile anlık kopmaların hem önüne geçiliyor hem de internet hızında artış sağlanıyor.

İnterneti birleştir, yüksek hızın keyfini çıkar

Mobil ve masaüstü uygulamaları bulunan Speedify uygulaması, VPN sayesinde tüm internet bağlantılarını birleştiriyor. Speedify mobil platformlarda; Wi-Fi ile Hücresel Veri internetlerini birleştirip, kesintilerin önüne geçiyor ve internet hızındaki ani düşüşleri kullanıcıya yansıtmıyor.

Speedify'da Hücresel Veri internetinizi isterseniz hız arttırma ve güvenlik için kullanabilir, isterseniz de yedekle özelliği ile sadece Wi-Fi bağlantınız koptuğunda otomatik olarak devreye girmesini sağlayabilirsiniz. Uygulamanın hücresel veri internetini günlük ve aylık ne kadar kullanacağını belirleyerek kota aşım sorununun önüne geçebilirsiniz.

Avusturya, Polonya, Almanya, Rusya, Kanada, ABD ve İspanya gibi ülkelerde sunucusu olan Speedify ile veri trafiğinizi şifreleyerek internette güvenli bir şekilde gezebilirsiniz.

Speedify'ın masaüstü uygulamasında ise yine mobil platformlardaki mantık gibi Wi-Fi ve ethernet bağlantılarınızı birleştirebilir ve tek bir internet bağlantısı kullanıyormuşçasına internette bağlanabilirsiniz. Kabaca tabir ile internet birleştirme özelliği ile YouTube'da video izlerken yaşanan donmalar Speedify ile tarih oluyor.

Ücretsiz sürümünde aylık 4 GB'lık kota sunan Speedify'a aylık 8,99 dolar ödeyerek, uygulamayı sınırsız bir şekilde kullanabilirsiniz.