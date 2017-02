Street Fighter ve Mortal Kombat ortak oyunu olabilir mi?

Daha önceden Street Fighter X Tekken ve Mortal Kombat vs DC Universe gibi oyunları görmüştük. Peki bir Mortal Kombat vs Street Fighter oyunu neden olmasın. Bu konuda ne Street Fighter geliştiricisi Capcom'dan, ne de Mortal Kombat geliştiricisi NetherRealm tarafından bir adım atılmış değil. Fakat olası bir oyuna dair ilk yeşil ışık, NetherRealm Studios yetkililerinden Ed Boon'dan geldi.

Boon, yaptığı bir röportajda, Kesinlikle her iki oyunun da hayran kitlesi böyle bir crossover oyunu görmeyi bekliyordur. Tek sorun, her iki tarafın da hayranlarını tam olarak tatmin edememe ihtimali. dedi. Boon'un demek istediği şey, her iki oyunun da kendine has bir oyun dinamiğine sahip olması ve birbirindne böylesine farklı iki oyunu bir araya getirmenin zorluğu. Boon'a göre bu ihtimal ancak Street Fighter x Tekken gibi olabilir. Bu demek oluyor ki, iki oyundan biri, kendine has oyun tarzından bir şekilde feragat etmek zorunda. Capcom ve NetherRealm'e baktığımızda iki tarafın da böyle bir şeyi kabul etmesi çok zor görünüyor.

Ancak, NetherRealm yetkilisi Ed Boon, bir gün kendilerine Capcom\'dan gelecek bir teklifi oyuncuları memnun edecek, eğlendirecek bir proje olması halinde kabul edebileceklerini söyledi. Ed Boon\'un böyle bir açıklama yapması, iki firma bazı görüşmeler içerisinide mi? sorusunu akıllara getiriyor.