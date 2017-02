Ücretsiz PlayStation Plus oyunları açıklandı - Şubat Sony, PlayStation Plus üyelerine sunduğu ücretsiz oyunlarına yenilerini ekliyor. İşte Şubat ayının ücretsiz PlayStation Plus oyunları.

Teknoloji Oyun / Sony PS4 Ücretsiz PlayStation Plus oyunları açıklandı - Şubat 02/02/2017 09:35 PlayStation'daki oyunların çoklu oyuncu modunu kullanabilmek için çıkartılan PlayStation Plus üyeliği sistemi, ilk başta çok tepki toplasa da, PlayStation'ın her ay ücretsiz oyun dağıtması ile bu eleştiriler zamanla tarih olmuştu. Sony'nin geçtiğimiz ay dağıttığı ücretsiz oyunlar tatmin etmeyince bu ay hangi PlayStation oyunlarını ücretsiz olarak sunacağı merakla bekleniyordu. PlayStation Blog üzerinden yapılan açıklama ile Şubat ayınının ücretsiz PlayStation Plus oyunları bugün belli oldu. PlayStation 4, PlayStation 3 ve PS Vita için sunulan Şubat ayının ücretsiz oyunları, oyunseverleri tatmin edecek gibi görünüyor. Şubat ayında ücretsiz olan yapımlardan en dikkat çekeni ise PS4 için geliştirilen LittleBigPlanet 3 oluyor. Sony, bunun yanında Indie yapımları da ücretsiz olarak sunuyor. Şubat ayının ücretsiz PlayStation oyunları LittleBigPlanet 3 // PS4 Not a Hero // PS4 Starwhal // PS3, PS4 Anna — Extended Edition // PS3 Ninja Senki DX // PS Vita, PS4 TorqueL // PS Vita, PS4