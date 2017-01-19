Sürücülerin düşmanı cep telefonları

Allianz Teknoloji Merkezi (AZT) tarafından Almanya, Avusturya ve İsviçre’de yapılan “yol güvenliği araştırması” sayısı artan trafik kazalarıyla araçlarda kullanılan bilgi, iletişim ve eğlence teknolojileri arasındaki ilişkiyi inceledi.

Institute for Applied Psychology ve Makam Market Research işbirliğiyle, 1600 şoförle görüşülerek yapılan araştırmada, sürücülerin trafikteyken teknik cihazlara odaklanmaları nedeniyle kaza riskinin önemli ölçüde arttığı kanıtlandı.

Son üç yılda kaza yapan sürücülerin yüzde 60'ının, kaza sırasında cep telefonlarını kullandıkları tespit edildi. Kaza yapmayan sürücülerde ise cep telefonu kullanma oranının yüzde 37 olduğu açıklandı.

Allianz tarafından yapılan çalışmaya göre, sürücülerin yüzde 46’sı, yani yaklaşık her iki sürücüden biri cep telefonu kullanmama kuralını ihlal ediyor. Sürücülerin yüzde 74’ü ise araca entegre teknik cihazların dikkatlerini dağıttığını belirtiyor. Sürücülerin yüzde 39'u navigasyon sistemini, yüzde 58'i ise ön paneldeki menü aracılığıyla radyo sistemini kullanıyor.

Sürücülerin yüzde 15'i trafikteyken SMS yazıyor ve yüzde 24’ü akıllı telefonlarını kullanarak mesajlarını okuyor. 24 yaş altı katılımcılar arasında bu oranın çok daha yüksek olduğu görülüyor. Bu yaş grubundaki katılımcıların yüzde 23'ü araba kullanırken mesaj yazıyor ve yüzde 27'si mesajlarını okuyor. Tüm yaş gruplarındaki katılımcıların yüzde 29'u ise kimin kendilerine mesaj veya çağrı gönderdiğini görmek için cep telefonlarını kontrol ettiğini belirtiyor.

Araştırma, sürücülerin yüzde 52'sinin dikkatinin yolcuların yaptığı telefon konuşmaları nedeniyle dağıldığını da ortaya koyuyor. AZT, bir süredir resmi kaza istatistiklerinde sürücünün dikkat dağınıklığının kaza sebeplerine dâhil edilmesi ve Alman Yol Trafik Kanunlarının iletişim teknolojilerindeki bu son gelişmeleri yansıtacak şekilde düzenlenmesi için çağrı yapıyor.

Bu nedenle Allianz, Alman hükümetinin tablet gibi mobil cihazları, elde tutma yasağına dâhil etme niyetini memnuniyetle karşılıyor. Ayrıca Allianz yol güvenliği uzmanları, bu kanunun yenilenmesi sürecinde, sürücülerin araçta film izlemeleri gibi dikkat dağıtan birtakım uygulamaların özellikle yasaklanmasını tavsiye ediyor.