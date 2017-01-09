Tanıtımı sabırsızlıkla beklenen otomobiller!

2017 Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı, önümüzdeki hafta pazartesi günü Detroit şehir merkezindeki büyük Cobo Salonu'nda başlayacak.

Konsept otomobiller, yüksek teknoloji makinaları, büyük açıklamalar bu fuarda yer alacak.

Bu fuarda tanıtılacak olan bazı otomobil modellerinin listesini sizler için derledik. Aşağıda ve sonraki sayfalarda bu listeyi inceleyebilirsiniz.

Corvette ZR1

Spekülasyonlara göre bu model, Chevy'nin şimdiye kadarki en üst düzeydeki 650 beygir gücüne sahip olan Corvette Z06 modelinden bile daha süper versiyonu olacak.