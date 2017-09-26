Telefonların kilidini kalbimiz ile açacağız!

Apple, iPhone 5s ile parmak izi okuyucusunu mobil platforma taşımıştı. İlerleyen süreçte Touch ID v2 ile karşımıza çıkan firma, iPhone X modeli ile seviye atlamış ve yüz tanıma sistemi olan Face ID'ye geçiş yapmıştı. Samsung cephesinde ise göz tanıma teknolojisi olan Iris tarayıcı yer alıyor.

Ancak bugün gelen haber ile Apple ve Samsung'un güvenlik sistemlerinin üzerinde bir sistemin geliştirildiği ortaya çıktı. Buffalo Üniversitesi'nden bir ekip, telefon veya bilgisayar kilidini açmak için kalbinizin boyutunu biyometrik olarak algılayan bir araç geliştirdiğini açıkladı.

Araştırma ekibi açıklamalarında; kalp biyometriğini bir adım öteye taşıyarak radar sinyalleri ile kişinin kalp boyutunu algılayan Doppler adını verdikleri bir araç üzerinde çalışmalarına devam ettiğini, ancak bu sistemin henüz son kullanıcıya uygun olmadığını belirtiyor.

78 denekle yapılan bir pilot çalışmada; kalp tarama sistemi %98.61'lik doğru sonuç verdiği de açıklamlarda yer alıyor.

Araştırmanın baş mimari Wenyao Xu, "Kalpleri aynı olan iki kişi henüz dünya üzerinde bulunmadı. Bu yüzden bu sistem diğer sistemlere göre daha güvenli olacak" diyor.

Ekip son olarak; radar sisteminin çok az güç kullandığını ve Wi-Fi'den çok daha düşük bir sinyal gücüne sahip olduğundan, sağlık riski taşımadığını iddia ediyor.