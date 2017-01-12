Telefonların pilini sömüren uygulama belli oldu!

Facebook ve Facebook Messenger Android uygulamalarının zaman zaman pil ömrü üzerinde istenmeyen etkileri olduğu zaten bilinen bir şey. Dünyanın dört bir yanındaki çeşitli kullanıcılara göre, her iki uygulamanın da en yeni sürümleri, farklı Android cihazlarda pil ömrünü olumsuz şekilde etkileyebiliyor. Uygulamalar açıkken her dakika % 1'e kadar güç tüketiyor.



Facebook'ta Messenger ekibini yöneten David Marcus, dün attığı tweet ile bu son sorunun yanı sıra ana sorunun "sabit sunucu tarafı" olduğunu da belirtti. Marcus, bu sorunu önlemek için telefonunuzda veya tabletinizde Messenger (veya Facebook) uygulamasını yeniden başlatmanız gerektiğini söylüyor.





Şimdilik, Messenger'ı ve Facebook uygulamalarını yeniden başlatmanın herkes için pil boşaltma sorununu ortadan kaldırıp kaldırmadığını bilemiyoruz. Ancak, Facebook'un bu tür sorunları sürekli olarak izlediği ve en kısa sürede bunları düzeltmeye istekli olduğu görülüyor.