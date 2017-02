Tesla logosu ne anlama geliyor?

Elektrikli otomobil alanında lider üreticilerinin başında gelen Tesla'nın logosunun ne anlam ifade ettiği uzun süredir merak ediliyordu. Tesla logosu, markanın baş harfi olan T ve üzerindeki bir çizgiden oluşuyor. İlk bakışta markanın baş harfini temsil ettiği için bu tarz bir logu seçildiğini düşünülüyoz ama aslında öyle değil.

Elon Musk, SpaceX‘in logosunun olduğu gibi Tesla’nın logosunun da New Jersey merkezli bir tasarım şirketi olan RO-Studio tarafından oluşturulduğunu söyledi. Elon Musk, resmi Twitter hesabı üzerinden Tesla için belirlenen logonun ne anlama geldiğini açıkladı.

Elon Musk, T harfinin elektrik motorundaki rotorlarda yer alan çubuklardan birisini, T'nin üzerinde yer alan ikinci çizgininse elektrik motorundaki sabit bölüm olan statörün bir bölümünü temsil ettiğini belirtti. Musk, SpaceX’in logosunda yer alan X'in de roketin yörüngesini temsil ettiğini belirtti.

