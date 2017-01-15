Tesla'dan yeni güncelleme!

Aralık ayında Tesla, Autopilot'u hız sınırı olan yollarda, sınırı aşamayacakları bir güncelleme yayınladı. Güncelleme, çok tepki gördü ve şimdi, yeni bir güncelleme ile araçların sınırın biraz üzerinde seyir sağlamasına olanak tanınacak.

Aralık güncellemesinden önce sürücüler araçlarını, yollarda ve otoyollarda hız sınırının 5 mil üstünde sürmeye ayarlayabiliyorlardı. Bu yeni güncelleme, sürücülerin hızlarını sınırın biraz üstünde ayarlamasına imkan veriyor.

Değişiklik, Reddit'e bulgularını bildiren bir Tesla sürücüsü tarafından fark edildi. Elon Musk, Twitter hesabından bu haberi doğruladı.

Bu, Aralık güncellemesinden rahatsız olan sürücüleri rahatlatacak ve yalnızca hızları sınırlamış değil, araç çevresine göre sürücülere daha düşük hız öneren emniyet özelliklerini de içerecek. Techcrunch, yeni güncellemenin yolda bazı gerçekleri yansıtmasına yardımcı olduğuna dikkat çekiyor: Trafik, yayınlanan hız sınırını her zaman takip etmiyor.