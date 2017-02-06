Türk akademisyen mikro besin gübresi üretti!

Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Anorganik Kimya Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Salih Zeki Yıldız, tarım kimyasalları üzerine AR-GE çalışmaları yapmak için Sakarya TEKNOKENT içinde KOSGEB destekli kurulan laboratuvarda, ithal edilen ve içinde fenol bulunan gübre üzerinde çalışma yaptı.

Bitkilerin mineral ihtiyacını karşılamak için toprağa verilen demir, mangan, bakır, bor ve çinkodan oluşan mikro besin elementlerinin içinde zehirli madde içeren fenol olması üzerine Prof. Dr. Yıldız, yeni gübre üretmek için hemen kolları sıvadı. Yıldız, yeni nesil mikro besin gübrelerindeki fenol yerine alternatif molekül arayışına girerek, 6 ay süren çalışmalar sonucunda, amino asit yapısında daha verimli, güvenilir, yüksek çevreci ve yerli mikro besin gübresi üretti.

KOSGEB'in desteğiyle Sakarya TEKNOKENT bünyesinde kurdukları laboratuvarda AR-GE çalışmaları yaptıklarını vurgulayan Yıldız, Bu çalışmalar sırasında özellikle dünyadaki üretilmiş olan molekülleri inceliyoruz. Bu yaptığımız çalışmalarda bahsettiğimiz unsur karşımıza çıktı ve bunu bu haliyle üretmek istemedik. ifadelerini kullandı.

Bu durumda bu molekülün kompleksleşme kararlılıklarını istenilen seviyeye getirmek için çalışma başlattıklarını dile getiren Yıldız, Özellikle etkinliğinin düşük olması sebebiyle etilendiamin tetra asetik asiti kullanılmıyor. Yapmış olduğumuz çalışmalarda mikro besin elementlerinden özellikle demir iyonu ile kompleksleşme etkinliğini düşük olan etilendiamin tetra asetik asidinin kompleks kararlılığını iyileştirerek, şu anda bilinen ve dünyada uygulanan yeni nesil moleküllerin durumuna getirdik. Dolayısıyla bizim için bir kazanım oldu. Bu molekülü kullanarak dünyada bilinen ve etkinliği yüksek şelatlı ajanlara alternatif bir yapı ortaya koymuş olduk. diyerek sözlerini sonlandırdı.