Türk Telekom 5G'ye hazır

Türk Telekom, daha hızlı ve kaliteli iletişim için yeni bir çalışmaya imza attı. Türk Telekom, sahip olduğu güçlü fiber altyapı sayesinde bağlantı hızı ve hizmet kalitesini iki kat artıracak C-RAN teknolojisini kendi şebekesinde başarıyla test etti. Özellikle iletişim trafiğinin yoğun olduğu konser, fuar gibi etkinliklerde, birçok kişinin bulunduğu büyük meydanlarda daha da kaliteli bir mobil iletişimin önü açılacak.

C-RAN teknolojisinin kullanılabilmesi için öncelikle güçlü bir fiber altyapı gerekiyor. Türk Telekom ise bugüne kadar yaptığı fiber yatırımlar sayesinde, C-RAN teknolojisini şebekesine başarıyla entegre edebilecek operatör konumunda bulunuyor.

Türk Telekom, 81 ile yayılan 228 bin kilometrelik güçlü fiber altyapısından aldığı güçle, sadece bugünün teknolojisi 4.5G’de değil, geleceğin teknolojilerinde de müşterilerine daha keyifli, hızlı ve kaliteli bir mobil iletişim deneyimi yaşatmak için çalışmaya devam ediyor.

Mimari çalışma ve denemelerine ilk kez Türk Telekom tarafından başlanan C-RAN teknolojisi İstanbul Çekmeköy’de 4 adet 4.5G baz istasyonunda ve toplam 50 kilometrekarelik bir alanda test edildi. Testlerde veri yükleme hızının yanı sıra veri indirme hızını iyileştiren özellikler de denendi.

Daha önce aynı baz istasyonunun hücreleri arasında taşıyıcı birleştirme yapılabiliyorken, bu teknoloji ile Türk Telekom Türkiye’de ilk kez farklı baz istasyonlarının hücreleri arasında da taşıyıcı birleştirme gerçekleştirildi. Bu teknoloji ile taşıyıcı birleştirilebilen ve böylece yüksek hız sağlanabilen kapsama alanı daha da genişletilmiş oldu.