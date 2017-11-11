Twitter'dan isim uzunluğu atağı!

Popüler mikroblog sitesi Twitter, geçtiğimiz ay kademeli olarak sunduğu 280 karakter uzunluğunda Tweet atma özelliğini bu hafta içerisinde herkesin beğenisine sunmuştu. 140 karakterden 280 karaktere geçerek kendi tabularını çiğnediği söylenen Twitter, şimdi de kullanıcı isimlerinde değişiklik yaptı.

Bugüne kadar Twitter'da kullanıcı adları maksimum 20 karakter uzunluğunda olabiliyordu. Yapılan son değişiklik ile 20 olan bu rakam maksimum 50 olacak şekilde güncellendi. Emojileri de kullanıcı isimlerinde ön plana çıkaran Twitter, "@" ile başlayan ID'leri ise yine 15 karakter sınırlamasında bıraktı.

Twitter'da kullanıcı adınızı değiştirme

Profil simgenizdeki açılır menüde Ayarlar ve gizlilik öğesine tıklayın.

Hesap bölümü altında, Kullanıcı adı alanında listelenen kullanıcı adını güncelleyin.



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